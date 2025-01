Salta il Consiglio comunale. L’opposizione lascia l’aula. Il sindaco Colombo traballa

Crisi politica a Nerviano: l’opposizione abbandona l’aula consiliare e fa saltare il Consiglio comunale. Giovedì sera tutte le forze politiche di opposizione hanno abbandonato l’aula consiliare in segno di protesta, facendo mancare il numero legale e impedendo lo svolgimento del Consiglio in prima convocazione. L’abbandono, spiegano le forze di opposizione, è stata una scelta politica mirata a sottolineare la mancanza di spiegazioni e trasparenza da parte della sindaca Colombo su una situazione che, da tempo, ha raggiunto un punto cruciale. La crisi politica della maggioranza è ormai evidente, specialmente dopo l’uscita della lista Scossa Civica, che ha ridotto i consiglieri comunali da 16 a 14, compromettendo il ruolo fondamentale del Consiglio comunale.

Le forze di opposizione chiedono chiarezza e trasparenza nell’interesse della comunità nervianese. "Se la maggioranza ha ancora i numeri per proseguire, lo dimostri, ma l’opposizione non intende fornire alcun supporto per mantenere in piedi un’amministrazione in crisi. Tutti gli strumenti previsti dai regolamenti saranno utilizzati per esercitare il dissenso, che resta un principio cardine della democrazia", hanno spiegato le minoranze. La situazione politica a Nerviano, dunque, si fa sempre più complessa, con una maggioranza che fatica a mantenere il controllo e un’opposizione decisa a non fare sconti. In queste giornate per certi versi burrascose per la maggioranza alla guida del comune di Nerviano, la lista Tutti Per Nerviano ha voluto fare un po’ di chiarezza e ribadire il proprio sostegno al programma elettorale e alla sindaca Daniela Colombo. "Adesso è il momento di lasciare le polemiche e gli attacchi che da diverse parti giungono al lavoro della sindaca e di concentrarsi sul raggiungimento degli altri importanti obiettivi nell’interesse della comunità nervianese e che sono stati approvati nel piano triennale delle opere pubbliche. Opere che mirano a migliorare le infrastrutture scolastiche, il campo sportivo, la viabilità (piste ciclabili e piazza Italia), i luoghi di aggregazione come la sistemazione del bocciodromo dell’ex Meccanica e le nuove manutenzioni delle strade e delle piazze cittadine".