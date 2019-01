Rescaldina (Milano), 24 gennaio 2019 - «Basta spaccio, puntiamo sulla mobilità dolce». Un progetto di valorizzazione del Rugareto del costo di oltre due milioni di euro è già pronto e verrà rilanciato in questi giorni dai sindaci di Rescaldina, Marnate, Gorla Minore, Cislago, Gerenzano e Uboldo. Quelli che sono a tutti gli effetti i boschi migliori di tutta la Città Metropolitana, sono quindi alla base di un progetto ambizioso di rilancio: «Vogliamo che i nostri boschi tornino ad essere un luogo sicuro dove stare e che possano sempre di più diventare un vanto ed una attrattiva per chi non conosce il territorio» spiega Michele Cattaneo, primo cittadino di Rescaldina.

Una collaborazione attiva quella dei sindaci di zona, che parte proprio da Rescaldina. Il progetto sovra comunale sarà infatti finanziato con il contributo per le opere di compensazione dell’ampliamento del’ipermercato Auchan. «Adesso è per noi già tutto pronto, anche se i tempi li detta Regione Lombardia – continua Cattaneo -. Faremo un accordo di programma su questo progetto, già pronto e condiviso. Formalizzeremo quindi la proposta e poi il tutto si metterà in moto».

Mai in Lombardia è stato strutturato un piano di questa portata. In questo caso l’accordo fra i comuni c’è già, il progetto esiste e ci sono pure i finanziamenti. «Abbiamo pensato di giocare di anticipo facendo che questa sia una opportunità per tutto il territorio» spiega Cattaneo. «La mobilità dolce è una sfida ma dovevamo fare qualcosa. Ci sono le potenzialità per creare qualcosa si straordinario» ha detto invece Vittorio Landoni, sindaco di Gorla Minore.

Così Mirella Cerini, sindaco Castellanza: «Ragionare su una rigenerazione urbana del nostro territorio è più che positivo. Coinvolgere altre amministrazioni è stato indispensabile. Questo è un esempio virtuoso di collaborazione fra comuni per poter finalmente interrompere le vie della droga». Per Uboldo era presente l’assessore Luca Azzarà: «Bella questa idea di collaborazione su un problema importante come quello dello spaccio. Unirsi fa la forza». Ivano Campi, primo cittadino di Gerenzano: «Si vola alto su un progetto che ha basi solide. Occorre ragionare nell’ottica di unità del territorio. Un progetto questo che riporta ottimismo e ne abbiamo bisogno. Gli fa eco Gianluigi Cattaneo, sindaco di Cislago: «Grazie di avermi coinvolto. I sentieri vanno ripristinati e mantenuti. Sulla sicurezza chiederemo comune che si incentivino i controllo. Infine Marco Scazzosi, sindaco di Marnate: «Da soli è impossibile mentre in gruppo si può fare. La pista ciclopedonale Olona è un esempio di come si riesce a fare rivivere una zona e questo progetto ne ripercorre le priorità».