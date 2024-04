Legnano, rubano portafogli e cellulare in un negozio: fermati dalla Polizia locale

Legnano (Milano), 8 aprile 2024 – Avevano da poco rubato il portafogli e un telefono cellulare alla dipendente di un esercizio commerciale di via Venegoni: avvertiti in tempo reale gli agenti della Polizia locale hanno individuato in zona i due autori del furto e li hanno denunciati all’autorità giudiziaria per furto aggravato. L’episodio è accaduto intorno alle 16 di oggi pomeriggio e ha avuto come teatro il negozio ArcaPlanet, che vende prodotti per animali, di via Venegoni.

Due persone sono entrate nell’ampio negozio e sono riusciti a raggiungere l’ufficio dove i dipendenti tengono i loro effetti personali senza che nessuno riuscisse ad accorgersi immediatamente di quanto stava accadendo: qui hanno sottratto un portafogli e un telefono cellulare per poi darsi alla fuga. Non appena fatto uno più uno e accortisi di quanto accaduto, i dipendenti del negozio con il supporto di altri cittadini hanno dunque allertato la Polizia locale e sul posto si sono portati gli agenti del nucleo motociclisti del comando di corso Magenta. I due ladri sono stati identificati in zona in pochi minuti grazie alla descrizione dei testimoni e sono stati fermati: non appena si sono resi conto della situazione i due giovani, un 18enne e un ventenne, entrambi di nazionalità italiana, hanno restituito agli agenti quando sottratto nell’esercizio commerciale. I due sono stati quindi condotti in comando e deferiti per furto alla Procura di Busto Arsizio.