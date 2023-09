Rogo divampa in casa di corte Un ustionato

Vigili del fuoco in azione ieri mattina, l’allarme lanciato da alcuni residenti nella zona che avevano notato il fumo, la richiesta di intervento a Castello Cabiaglio, paese della Valcuvia, intorno alle 10,30: un incendio era divampato in un’abitazione, in via Matteotti, all’interno di una casa di corte. Sul posto sono intervenute le squadre inviate dalla sede del Comando provinciale di Varese, con due mezzi, un’autopompa e un fuoristrada dotato di modulo antincendio. Le fiamme stavano interessando l’alloggio al primo piano, a prendere fuoco alcuni arredi. Il proprietario si era appena allontanato quando è divampato l’incendio così, richiamato da alcuni vicini, è rientrato e ha cercato di spegnere il rogo, procurandosi ustioni alle mani. Gli operatori giunti sul posto hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area, il proprietario dell’abitazione che aveva respirato anche del fumo è stato portato al pronto soccorso. R.F.