Ritrovata Dayana, aveva raggiunto in treno Milano-Cadorna

È stata ritrovata ieri, prima delle 18, la dodicenne sparita da Busto Arsizio dalla prima mattinata di lunedì. Dayana è stata rintracciata nella stazione di Milano Cadorna. La ragazzina ha confermato l’ipotesi dell’allontanamento volontario da subito ipotizzata dai carabinieri della compagnia di Busto Arsizio che, velocemente, ne hanno ricostruito gli spostamenti. La dodicenne lunedì mattina, invece di andare a scuola, ha preso un treno da Busto diretto a Milano. Gli inquirenti l’hanno visto dai filmati delle telecamere. Da un confronto con familiari e amici, è emerso che due potevano essere le destinazioni finali della ragazzina: Padova, dove vive un adolescente amico di chat, oppure Napoli, dove vive il fidanzato.

I militari hanno rintracciato il giovane padovano che ha fornito all’Arma la posizione Snapchat della 12enne, poi geolocalizzata in Cadorna. Le telecamere hanno permesso agli agenti Polfer di trovarla tra i pendolari e portarla al sicuro.

Nel rione di Sacconago, a Busto Arsizio, sono state ore di grande angoscia, da quando si era appreso che la dodicenne, uscita di casa per andare a scuola, alle medie Galilei, non era mai arrivata in aula.

I genitori hanno dato subito l’allarme rivolgendosi ai carabinieri, immediato è scattato il protocollo di ricerca, mentre i genitori dei compagni di classe della ragazzina hanno iniziato il tam tam sui social. Ieri pomeriggio il lieto fine.

