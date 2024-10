Ritorno a casa e primo punto per gli oroblù

Dopo cinque anni l’Arconatese torna nel suo stadio. Tifo delle grande occasioni ed impianto allestito per questo gradito ritorno in paese dopo anni a girovagare fra diverse località come Caronno Pertusella, Pero, Busto Garolfo ed altre. L’Arconatese ritrova il suo pubblico e sblocca anche la situazione punteggio dopo lo 0-0 di domenica contro il Club Milano che significa primo punto in campionato e classifica che inizia a muoversi. Il pensiero dei tifosi però torna alla scarsa lena in attacco della squadra che fatica a farsi vedere dinnanzi al portiere avversario. Tanta buona lena, ma poche occasioni. Alla fine una gara scialba con uno 0-0 che vede la formazione di Livieri sempre sul fondo del girone B. Il ritorno nello stadio del paese potrebbe però portare nuovo entusiasmo al gruppo in attesa di un periodo più felice. Ch.So.