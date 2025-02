Riqualificazione delle strade. Via ai lavori per 350mila euro

Magenta si prepara a rinnovare la sua viabilità con un intervento da oltre un milione di euro. Il Piano Strade 2025, annunciato dall’amministrazione comunale, prevede lavori mirati alla riqualificazione delle principali arterie cittadine, con un’attenzione particolare alla sicurezza e alla qualità della rete stradale. Il primo lotto di lavori, finanziato con 350mila euro, prenderà il via alla fine di aprile, non appena completate le procedure amministrative. Le priorità individuate riguardano le strade del centro cittadino, scelte in base al loro grado di deterioramento e alla frequenza di utilizzo.

Tra le vie interessate dai primi interventi figurano via 4 Giugno, via Cavallari, via Dante e via Crivelli. "Siamo consapevoli delle criticità della viabilità urbana e vogliamo rassicurare i cittadini: non ci siamo dimenticati delle strade – ha dichiarato il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Enzo Tenti –. Abbiamo dato precedenza alla sicurezza delle scuole e del patrimonio pubblico, ora il nostro focus è sulla viabilità cittadina".

L’amministrazione comunale prevede un ulteriore stanziamento di 500mila euro per estendere gli interventi alle frazioni e alle zone periferiche. L’obiettivo è consolidare un impegno strutturale, destinando circa un milione di euro all’anno alla manutenzione e al rifacimento delle strade, compatibilmente con le risorse di bilancio. Un aspetto centrale del Piano Strade 2025 sarà la sua integrazione con il Piano urbano del traffico e il Pgt (Piano di governo del territorio), per garantire un approccio strategico e coordinato. Inoltre, come annunciato dal vicesindaco, si sta valutando l’introduzione di dossi in alcune aree particolarmente trafficate, sulla scia dei risultati positivi ottenuti in via Cozzi.

