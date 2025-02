Rinascita dell’ex Gianazza. Uffici, supermercato e ciclabili. E un occhio al verde pubblico

Da tempo si discute della riqualificazione della ex Gianazza, un’area edificata con una percentuale di costruzione che sfiora l’80% della superficie disponibile e uno spazio verde drenante quasi inesistente rispetto agli standard attuali. La necessità di un piano di rigenerazione urbana era quindi evidente, anche per affrontare la bonifica dell’ex sito industriale dismesso. Un’operazione costosa, certo, ma fondamentale per trasformare spazi abbandonati in nuove attività di uso quotidiano, migliorando l’impatto ambientale e offrendo un concreto beneficio alla comunità. Polemiche politiche a parte, il progetto non ha ricevuto alcuna osservazione, segno di un lavoro attento e preciso, con un occhio di riguardo per la sostenibilità e l’interesse pubblico. Un risultato che si inserisce nel percorso delineato dal nuovo Pgt, che porterà presto nuove proposte di riqualificazione per altre aree degradate del territorio.

La Giunta ha approvato un piano che trasformerà la vecchia area industriale in un polo terziario-commerciale con uffici e un supermercato. La superficie edificata passerà dall’80% al 35%, liberando spazio per nuove aree verdi e permeabili. Grande attenzione è stata riservata al verde pubblico: il piano prevede la piantumazione di un albero ogni quattro posti auto e l’inserimento di numerose aree alberate. Inoltre, sarà realizzata una nuova rete ciclopedonale con un sottopasso che collegherà l’area al parco cittadino vicino al cimitero, garantendo un passaggio sicuro oltre la trafficata via Catullo. Dal punto di vista della viabilità, una rotatoria sostituirà l’attuale curva a gomito tra via Tessa e via Catullo, migliorando la sicurezza in un tratto spesso teatro di incidenti. Inoltre, il piano prevede la riqualificazione e urbanizzazione di via Saragat, migliorando la viabilità nei pressi del cimitero. Saranno anche realizzati passaggi pedonali rialzati e una revisione degli incroci, con particolare attenzione a quello con via Alfieri. Un passo avanti decisivo per Cerro e Cantalupo, che si tradurrà in nuovi servizi, maggiore sicurezza e nuove opportunità lavorative per il territorio.