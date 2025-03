Rilancio aree verdi. Pronti giochi e arredi

Conclusi i lavori di ammodernamento di nuovi giochi e arredi nelle aree verdi. L’intervento ha trasformato i parchi cittadini in spazi più accessibili e inclusivi. L’investimento, di oltre 43mila euro, ha permesso di rinnovare le attrezzature dedicate ai bambini nei parchi di via De Gasperi, via Gorizia e parco Cantoni, oltre all’installazione di sei nuove panchine, migliorando l’offerta ricreativa per i cittadini. "Questa amministrazione ha sempre considerato gli spazi verdi come infrastrutture sociali fondamentali per la nostra comunità", commenta la vicesindaco reggente, Cristina Borroni. Nel dettaglio, il parco di via De Gasperi è stato dotato di un gioco combinato con scivolo, altalena e palestra, un’altalena inclusiva e un gioco a molla. Al parco di via Gorizia sono stati installati un nuovo gioco scivolo. Il parco Cantoni ha visto l’installazione di una moderna teleferica. S.V.