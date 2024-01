Riecco i “Pomeriggi da fiaba”. Show di lettura per ragazzi

Sabato alle 16.45 tornano. Nella sala conferenze della biblioteca civica (piazza Castegnate 2/bis) sarà allestita la scena di "Il pesciolino Nariman", a cura della Società della civetta. E’ una storia di coraggio: il pesciolino Nariman navigando verso il mare incontra creature sconosciute che lo obbligheranno ad affrontare le sue paure, per scoprire che la conoscenza è l’arma più efficace per crescere. Liberamente tratto dal racconto dell’iraniano Samad Behrangi, che ha ispirato il celebre Nemo cinematografico, lo spettacolo è realizzato con una tecnica mista di narrazione e manipolazione di oggetti. Il pomeriggio è per un pubblico dai 2 anni in su, l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti (non serve la prenotazione). La Società della Civetta, fondata nel 2007 dall’attore e regista Guglielmo Papa, rivolge la propria attività all’elaborazione di linguaggi teatrali originali destinati alle nuove generazioni. Nasce dalla necessità di condividere l’esperienza teatrale con altre figure professionali nel campo dell’infanzia (pedagogisti, educatori, psicologi) e di aprirsi all’incontro con discipline artistiche e culture diverse. Ricerca e produzione della compagnia sono indirizzate al pubblico di bambini e ragazzi. S.V.