Rescaldina, minaccia la cassiera con il coltello e rapina il supermercato: arrestato poche ore dopo

Rescaldina (Milano), 17 aprile 2025 – Ha rapinato, coltello alla mano, il supermercato Crai di Rescaldina ma dopo poche ore è stato identificato e arrestato dai carabinieri: il fermato è un 53enne, originario di Renate ma domiciliato nella stessa Rescaldina, già condotto in carcere a Busto Arsizio.

Il momento della rapina

Tutto ha avuto inizio nella mattinata di ieri, mercoledì 16 aprile: un soggetto parzialmente travisato, dopo essersi introdotto all’interno del supermercato Crai, si è infatti avvicinato alla cassa col pretesto di pagare una bottiglia di vino presa precedentemente tra gli scaffali. Nel momento in cui la commessa ha avviato le procedure per incassare il denaro, l’uomo, armato di un coltello, si è però avventato sulla cassa, minacciando la dipendente dell’attività commerciale e asportando alcune banconote per un valore di circa 80 euro.

L’intervento dei militari e le immediate indagini, che hanno potuto contare sul supporto delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza del negozio, hanno permesso di identificare il presunto autore, che nel pomeriggio di ieri è stato rintracciato presso l’abitazione di un suo parente a Rescaldina: l’uomo era ancora in possesso del coltello utilizzato per commettere la rapina. Il 53enne, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Busto Arsizio, a disposizione della Procura della Repubblica.