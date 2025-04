Armati e mascherati rapinano supermarket

Attimi di paura, nella serata di sabato, al supermercato In’s di via Trieste. Intorno alle 19, poco prima dell’orario di chiusura, due rapinatori col volto coperto da un passamontagna hanno fatto irruzione nel negozio e, minacciando la cassiera con una pistola (giocattolo?), si sono fatti consegnare il contante presente in quel momento nella cassa. I malviventi sono quindi fuggiti, a piedi, con un bottino di alcune centinaia di euro.

Il colpo si è consumato in pochi minuti, ma tanto è bastato per far serpeggiare il panico tra i clienti che a quell’ora si trovavano nel supermercato. Sono in corso le indagini per cercare di dare un volto ai colpevoli. Le immagini delle telecamere del negozio, e di quelle di zona, potrebbero rivelarsi preziose per ricostruire le mosse e la traiettoria di fuga dei banditi. A.Z.