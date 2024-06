Rescaldina, online le iscrizioni alla mensa

Si sono aperte lunedì le iscrizioni ai servizi mensa, pre e post scuola, nonché le richieste di riduzione tariffa dei servizi nido - sezioni primavera e scuole dell’infanzia. Si deve procedere in modalità online, dall’indirizzo castellanza.ristonova.it/novaportal, accedendo tramite Spid/Cie. Per quanto riguarda la mensa, è necessario indicare due elementi. Il primo è la dieta scegliendo tra vitto comune (il menù senza modifiche); dieta sanitaria (allergie, intolleranze o regimi alimentari differenziati, ad esempio celiachia, diabete), dieta etico-religiosa. Il secondo: in caso di richiesta di una riduzione tariffaria, vanno specificati i dati Isee (solo per le famiglie residenti). L’iscrizione è consentita dal sistema solo previo pagamento di tutti i pasti consumati fino a oggi compreso, ultimo giorno di mensa. In presenza di debito, le domande saranno rifiutate con comunicazione a mezzo email. Il costo del pasto, per il 2024/2025, è pari a 6,10 euro. L’incremento è legato all’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia: l’importo è calmierato dall’intervento diretto dell’Amministrazione. Per i servizi di pre e post-scuola (scuola primaria) dovrà essere inviato all’indirizzo e-mail scuola@comune.castellanza.va.it il certificato del datore di lavoro dEi genitori, che attesti luogo e orari di servizio (entro e non oltre il 28 giugno). Il costo del servizio pre-scuola è di 208 euro all’anno, senza riduzioni, quello del servizio post-scuola è di 55 euro al mese, con possibilità di riduzioni in base ai parametri Isee. Silvia Vignati