Recuperati dai vigili due furgoni rubati

Durante la sera del 5 febbraio scorso, un’azienda locale sita in via Mario Re de Paolini è stata presa di mira da ladri ben organizzati che si sono impossessati di due furgoni di marca Iveco. La Polizia locale di Parabiago ha ricevuto la denuncia immediatamente e, con la collaborazione delle forze di polizia del territorio, è riuscita a recuperare uno dei furgoni già il giorno successivo, in un paese dell’hinterland milanese. Il veicolo è stato restituito tempestivamente al suo legittimo proprietario. Il 20 febbraio scorso, il personale della polizia locale di Parabiago ha ricevuto un alert dalla lettura targhe disseminata su tutto il territorio nazionale. Nonostante fossero fuori servizio, gli operatori si sono attivati subito collaborando con le forze di polizia al confine con il territorio svizzero. Obiettivo rintracciare il secondo furgone e individuare i responsabili. Grazie a questa sinergia, il secondo veicolo è stato recuperato. Il successo nel recupero dei furgoni non ha interrotto le indagini in corso per individuare l’organizzazione dietro al colpo. "Il lavoro di controllo e presidio del nostro Comando di Polizia Locale va spesso oltre le proprie mansioni e oltre confine" dichiara il sindaco Raffaele Cucchi.