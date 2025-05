Malattie respiratorie. Consulenze gratuite fino al 30 maggio

La Broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) è una malattia respiratoria che in Italia colpisce circa 3 milioni e mezzo di persone. Una patologia ancora poco conosciuta e non adeguatamente controllata.

Per promuovere una efficace gestione della patologia è in corso Bpcopen, la campagna nazionale che fino al 30 maggio darà la possibilità ai pazienti con Bpco di ricevere consulenze gratuite in 30 Centri specialistici italiani, prenotabili al numero verde 800 961 296 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

In Lombardia le strutture che hanno aderito all’iniziativa sono 4, di cui due sul territorio: gli Ospedale di Legnano e Busto Arsizio.

Il fumo di tabacco rappresenta il principale fattore di rischio, con circa il 50% dei fumatori che sviluppa la patologia nel corso della vita, mentre la progressione della patologia è molto eterogenea e dipende sia da fattori genetici che ambientali.

S.V.