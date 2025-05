"Cambio contatori del gas, è tutto gratuito"

Troppe truffe legate a falsi tecnici del gas che pretendono di entrare nelle abitazioni senza alcuna autorizzazione reale, talvolta chiedendo subito denaro, così che anche una semplice operazione di sostituzione dei contatori si trasforma in un evento dai contorni potenzialmente delicati, per il quale è necessario dare un’informazione corretta. È il caso dell’attività di sostituzione dei vecchi contatori del gas avviata questa settimana da Aemme linea distribuzione, che proseguirà per una quindicina di giorni e che interesserà le abitazioni di Arconate, Boffalora sopra Ticino e Parabiago, tre dei quindici Comuni in cui Ald, società del Gruppo Amga, opera.

Al posto dei vecchi contatori saranno installati quelli di ultima generazione, dotati di funzioni avanzate, come la telelettura e la tele gestione, rispondendo così a una precisa delibera (la 269/22), con la quale Arera (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), ha fissato le nuove regole per l’installazione e la messa in opera dei contatori smart meter da parte dei distributori di rete.

Sostituire i vecchi contatori è importante perché i nuovi sistemi di smart metering presentano numerosi vantaggi, fra i quali la riduzione dei costi legati alle letture (possono infatti essere letti a distanza e in modo automatico) e una migliore individuazione delle perdite tecniche e commerciali. Per evitare fraintendimenti e allontanare il rischio di frodi, Aemme linea distribuzione ha provato a mettere i puntini sulle i, specificando come avverranno gli interventi: a effettuare gli interventi di sostituzione saranno i tecnici di AV Studio, l’azienda che si è aggiudicata l’appalto dei lavori e che, per conto di Aemme Linea Distribuzione, sta già contattando i cittadini mediante affissione degli avvisi, dove viene indicata la data e la fascia oraria (mattutina o pomeridiana), di quando sarà effettuata la sostituzione del contatore.

"Giova precisare che i costi dell’operazione sono totalmente a carico di Aemme Linea Distribuzione Srl spiegano i portavoce della società del gruppo Amga -. Nessun contributo economico è dovuto, da parte dei cittadini. Andrà, pertanto, riconosciuta come totalmente estraneo all’operazione qualsiasi soggetto che dovesse presentarsi agli utenti esigendo, per l’attività di sostituzione, un corrispettivo in denaro oppure di visionare l’ultima bolletta, piuttosto che di accedere ai vari locali dell’abitazione per rilevare la presenza di eventuali fughe di gas".

Proprio l’esibizione di falsi cartellini identificativi per poter poi entrare nelle abitazioni e procedere con le truffe, infatti, è uno dei rischi più diffusi: per qualsiasi dubbio da parte dei cittadini, è comunque possibile contattare AV Studio ai numeri 328.9526355, 353.3331878 oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica sostituzionecontatori@avstudiosrl.it.

P.G.