Ex Grancasa. L’azienda apre al dialogo

Situazione esplosiva nei punti vendita Risparmio Casa di Legnano e Nerviano, dove la Filcams Cgil Ticino Olona ha proclamato lo stato di agitazione a seguito di gravi inadempienze da parte dell’azienda. Al centro della protesta, il mancato pagamento degli stipendi di aprile ai dipendenti provenienti dall’ex Grancasa, acquisita ufficialmente lo scorso 4 novembre 2023. Secondo quanto denunciato dal sindacato, la mensilità di aprile – che avrebbe dovuto essere corrisposta il 10 maggio, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale e dal regolamento aziendale – non è stata ancora versata. Una situazione che la sigla sindacale definisce discriminatoria, in quanto il ritardo riguarderebbe esclusivamente il personale ex Grancasa, generando una spaccatura interna e una condizione di diseguaglianza non più tollerabile.

A peggiorare il clima, la decisione dell’azienda di disporre trasferimenti unilaterali a centinaia di chilometri dalle sedi attuali, senza alcun dialogo con le rappresentanze sindacali e senza tenere conto delle ripercussioni sociali e personali su lavoratrici e lavoratori già fortemente penalizzati. Alla diffusione del comunicato e alla proclamazione dello stato di agitazione, ha fatto seguito una prima apertura da parte della direzione aziendale, che ha manifestato la disponibilità ad avviare un tavolo di confronto territoriale, già previsto per la mattinata di lunedì. L’incontro sarà finalizzato a individuare soluzioni concrete sul pagamento degli stipendi arretrati e sul blocco dei trasferimenti, che – secondo quanto comunicato ufficialmente dall’azienda – risultano attualmente sospesi. Il sindacato, intanto, non esclude ulteriori iniziative di mobilitazione