Raid notturno dei vandali. Case e ascensore allagati ed estintori contro i vetri

Inquietante assalto vandalico all’interno di un palazzo a Gallarate, è accaduto nella notte tra giovedì e ieri venerdì. L’edificio in via Carducci è in ristrutturazione, lo scenario che i vandali hanno lasciato dopo il loro raid è di una vera e propria devastazione, un’azione incomprensibile le cui modalità violente hanno creato allarme e preoccupazione tra gli inquilini. La banda di teppisti secondo quanto riferito dai residenti è entrata in azione nella notte dopo l’una con furia distruttiva.

Hanno aperto gli idranti allagando appartamenti e l’ascensore, hanno svuotato gli estintori scagliati contro le finestre e preso a calci le porte delle abitazioni, hanno seminato terrore, mentre le persone erano barricate in casa. Per gli inquilini, svegliati di notte, sono stati momenti di grande paura, non riuscendo a comprendere che cosa stesse accadendo nel palazzo a quell’ora. Quando ogni rumore è cessato e alcuni di loro hanno aperto la porta dell’appartamento davanti agli occhi si sono trovati solo devastazione. "Un disastro – ha raccontato ieri un inquilino – dobbiamo ancora fare la conta dei danni. Ma perché l’hanno fatto? Adesso abbiamo paura". L’accaduto è stato denunciato alla Polizia che ha avviato indagini per individuare i responsabili che secondo alcune testimonianze già raccolte pare non fossero italiani dall’accento colto nelle loro voci.

Dai primi accertamenti sarebbe inoltre emerso che i vandali non avevano bersagli precisi da colpire, quindi nessun condomino è stato preso di mira dai teppisti responsabili di una devastazione condotta con violenza e senza alcuna ragione. Appena lanciato l’allarme con la segnalazione alle forze dell’ordine in via Carducci sono arrivati gli agenti della Polizia di Gallarate ma nel frattempo la banda di vandali si era dileguata. I poliziotti hanno raccolto le testimonianze degli inquilini e gli elementi utili a fare chiarezza sull’inquietante episodio che ha lasciato dietro di sé danni ingenti e tanta paura tra i residenti ieri per l’intera giornata impegnati a pulire cancellando i segni dell’incursione vandalica. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza in funzione nella zona che potrebbero aver ripreso i teppisti.