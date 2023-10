Raid notturni di ladri di monetine a Varese: scuole e Prefettura colpite

Ladri-vandali ancora in azione, di nuovo danneggiati alcuni distributori automatici di bevande e merendine, bottino magro, poche monetine, ma ingenti i danni alle macchinette messe fuori uso. Un copione che purtroppo da mesi si ripete a Varese e dintorni, bersaglio dei raid notturni le scuole, almeno fino all’altra notte. Già perché questa volta sono stati presi di mira anche i locali della sede distaccata della prefettura in via Frattini. Due invece le incursioni a scuola, all’Enaip (centro di formazione professionale) a poche ore una dall’altra, sul posto sono stati ritrovati attrezzi da scasso utilizzati dai ladri che hanno danneggiato gli infissi forzati per entrare. Solo una decina di giorni fa gli agenti della Polizia avevano denunciato un extracomunitario irregolare sul territorio che con un complice, non identificato, aveva commesso un furto alle macchinette in una scuola varesina. Probabilmente sono più soggetti in azione responsabili dei raid notturni nelle scuole. R.F.