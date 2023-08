Raccolta rifiuti e piattaforme Servizi fermi a Ferragosto

Martedì 15 agosto giornata segnata in rosso sul calendario. I servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti saranno sospesi, così come le attività di spazzamento manuale e meccanizzato. Chiuse anche le piattaforme rifiuti e i centri di raccolta dei 18 Comuni in cui Aemme Linea Ambiente eroga le proprie prestazioni. Nessun cittadino dovrà, pertanto, esporre i rifiuti la sera di lunedì 14, perché il giorno seguente gli operatori non saranno in servizio e la presenza dei rifiuti a bordo strada non gioverebbe al decoro urbano. Nei Comuni di Legnano, Canegrate, Parabiago, Magnago, Arconate e Dairago, tutti i servizi previsti per martedì 15 saranno posticipati a mercoledì 16 agosto.