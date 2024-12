Raccolta differenziata dei rifiuti, sei i comuni virtuosi nel Legnanese: San Giorgio in vetta

Hanno accesso alla graduatoria dei “buoni” di Legambiente solo i Comuni che, oltre a raggiungere o superare il 65% di raccolta differenziata, hanno conferito una quantità pari o inferiore a 75kg/abitante/anno di rifiuto secco non riciclabile, entrando così a far parte dei Comuni Rifiuti Free.

Come detto, lo scorso anno erano stati sei i comuni virtuosi del legnanese entrati nell’elenco dei Comuni Rifiuti Free di Legambiente dopo che dal gruppo erano usciti Busto Garolfo e Cerro Maggiore. Anche quest’anno l’elenco presentato inserisce tra i Comuni Rifiuti Free le stesse sei realtà e si tratta di Canegrate, Dairago, Nerviano, Rescaldina, San Giorgio su Legnano e Villa Cortese che proseguono così nel loro percorso virtuoso.

A guidare il gruppo con la più alta percentuale di rifiuto differenziato è anche quest’anno San Giorgio su Legnano: la percentuale di differenziato raccolta supera l’88% (88,6%, sempre riferito alla raccolta del 2023) facendo segnare un’ulteriore crescita rispetto all’88,1 della graduatoria del report di Legambiente dello scorso anno.

Resta invariato il dato dei chilogrammi di rifiuto secco non riciclabile conferito annualmente da ogni abitante, 44 chilogrammi. Migliora anche il dato di Rescaldina, che da una differenziata del 87,3% sale a quota 87,9% diminuendo di due chili la quota annua di indifferenziato conferita da ogni abitante. Resta su livelli elevati, pur perdendo lo 0,2%, anche Canegrate, che differenzia l’86,4% dei rifiuti e dove ogni abitante conferisce annualmente 60 chilogrammi di rifiuto indifferenziato. Dairago differenzia poi l’85,2% dei rifiuti prodotti (58 chilogrammi la quota pro capite di indifferenziato per abitante), Villa Cortese si ferma all’84,5% con 71 chilogrammi pro capire di indifferenziato e chiude la classifica dei “buoni” Nerviano, con una differenziazione pari all’81,9% e 72 chilogrammi di rifiuto indifferenziato annuo per abitante.