Raccolta di monetine per i defibrillatori. Boom di adesioni

Grande successo per la raccolta di monetine organizzata dal Milan Club Busto Garolfo e dall’Associazione Combattenti e Reduci di Busto Garolfo, che ha visto la collaborazione della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e il patrocinio del Comune di Busto Garolfo e Gaetano Di Fazio, gestore del circolo Combattenti e Reduci. L’obiettivo: acquistare un defibrillatore da destinare alla comunità, anzi ora l’obiettivo raddoppia grazie alla generosità delle persone del paese. Già raccolto circa un quintale e mezzo di monetine. "Abbiamo utilizzato la struttura e il porticato della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate domenica scorsa per fare la nostra raccolta", ha dichiarato Gianni Raimondi, presidente del Milan Club e organizzatore dell’evento. La raccolta è stata il frutto di un lavoro capillare di distribuzione di volantini e contenitori nei negozi, con il coinvolgimento dei commercianti e del pubblico. La raccolta proseguirà fino a sabato, quando sarà allestito un ulteriore punto di raccolta davanti al Circolo Combattenti e Reduci di Busto Garolfo, per permettere a chi non ha ancora contribuito di partecipare all’iniziativa. "Sabato dalle 15 a oltranza raccoglieremo le ultime che ci sono in giro", ha confermato Raimondi. Ch.S.