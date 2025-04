Rabbia ai Giochi della Gioventù. La tribuna è vietata ai genitori

Rabbia e delusione tra i genitori dei bambini che hanno gareggiato ai Giochi della Gioventù. Pochi di loro hanno potuto vedere i figli correre in pista perché relegati in un angolo, nonostante lo Stadio Invernizzi di viale Sforza sia dotato di un’ampia tribuna. Che però è inagibile. In particolare, come aveva annunciato l’assessore Marina Baietta, perché "i parapetti delle tribune non versano in condizioni di perfetta sicurezza". Era così anche lo scorso anno, quando però erano stati impiegati addetti alla sicurezza che non facevano avvicinare ai parapetti i genitori e i ragazzini seduti in tribuna.

Quest’anno invece non è stata fatta neanche questa scelta e quindi tutti in un angolo, con scarsissima visibilità dei campi di gara. Lo stadio è in condizioni precarie da diversi anni. Anche il fondo della pista di atletica presenta lacerazioni evidenti. Un impianto che avrebbe bisogno della dovuta attenzione da parte degli Amministratori.

Lo ammette lo stesso sindaco Cesare Naj: "Siamo consapevoli e dispiaciuti per il disagio. Nonostante tutti i tentativi, non è stato possibile ottenere il via libera all’utilizzo delle tribune per questioni legate alla sicurezza delle balaustre. La struttura che ospita lo stadio presenta numerose carenze, frutto della vetustà dell’impianto, per cui non sono più sufficienti semplici interventi di manutenzione ordinaria ma occorre pensare a una ristrutturazione complessiva. Proprio su questo aspetto voglio rassicurare i cittadini: stiamo già lavorando per ripristinare in toto la sicurezza dello stadio con un investimento importante".

G.Ch.