Obiettivo “ bene comune”. Sostegno alle idee nel sociale

Un patto concreto per il bene comune. La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate lancia un progetto innovativo di crowdfunding sociale, rivolto alle realtà del terzo settore desiderose di realizzare iniziative ad alto impatto sul territorio. L’iniziativa, che sarà presentata ufficialmente in anteprima domenica durante l’assemblea annuale dei soci al Teatro Tirinnanzi di Legnano, sarà poi lanciata pubblicamente giovedì 8 maggio alle 17.30 presso la sede della banca a Busto Garolfo, in un incontro aperto ad associazioni, fondazioni, cooperative ed enti del terzo settore.

Il cuore del progetto è un contributo a fondo perduto fino al 30% dell’importo di ogni campagna di crowdfunding selezionata e pubblicata sulla piattaforma Ideaginger.it, per un massimo di 5.000 euro per iniziativa. Ma l’investimento della banca va ben oltre il sostegno economico: i partecipanti potranno contare su un percorso completo e gratuito, curato da Ginger Crowdfunding, con formazione, consulenza, affiancamento personalizzato e supporto nella comunicazione dei progetti.

L’iniziativa nasce dalla volontà della banca di essere più che un semplice soggetto finanziatore. "Una banca locale è tale se genera futuro – spiega Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate – e per costruire futuro non bastano i numeri. Servono relazioni, visione, fiducia. Per questo abbiamo proposto ai soci di destinare 2,5 milioni di euro dell’utile 2024 a progetti per il territorio. Tra questi, il nuovo percorso con Ginger Crowdfunding rappresenta una delle forme più innovative e partecipative del nostro impegno".

Attraverso la piattaforma Ideaginger.it, le campagne seguiranno il modello "tutto o niente": i fondi raccolti saranno trasferiti solo se si raggiunge l’obiettivo fissato, garantendo così impegno, trasparenza e partecipazione reale. Con un tasso di successo del 96%, il più alto in Italia, Ginger Crowdfunding si propone come partner ideale per chi vuole trasformare un’idea in un progetto concreto. La sfida è lanciata, e punta a coinvolgere tutti coloro che credono nella forza della collaborazione. Un’occasione per fare rete, condividere competenze e dare vita a iniziative capaci di lasciare un segno tangibile nel tessuto sociale.