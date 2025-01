Si va avanti con quarto binario: il Consiglio di Stato dà ragione a Rfi

Parabiago (Milano) – Quarto binario: iI lavori possono proseguire. È arrivato il pronunciamento del Consiglio di Stato riguardo alla questione del quarto binario e del potenziamento della linea ferroviaria Rho-Parabiago. Il Consiglio ha confermato la sospensione provvisoria della sentenza del Tar, che a dicembre aveva annullato l’ordinanza numero 11 del commissario Vera Fiorani, quella che autorizzava il progetto definitivo.

Tale decisione faceva seguito al ricorso presentato dal Comitato Rho-Parabiago, composto da cittadini contrari all’opera. Il tribunale, infatti, aveva in parte accolto le loro istanze, annullando un atto che era cruciale per l’avvio del progetto. Il Consiglio di Stato ha ora fatto prevalere l’importanza strategica dell’opera pubblica, che beneficia anche dei fondi del Pnrr, i quali richiedono un’attuazione tempestiva. Pertanto, i cantieri già avviati in diverse zone potranno proseguire, in attesa di un ulteriore sviluppo legale. Il giudizio di merito sulla decisione del Tribunale amministrativo regionale sarà infatti esaminato in una fase successiva.

Il progetto prevede il potenziamento della tratta Gallarate - Rho-Parabiago articolato in due fasi principali. La prima fase comprende il quadruplicamento della tratta Rho-Parabiago, con un’estensione di circa 8 km, e la creazione di un collegamento con l’aeroporto di Malpensa mediante la realizzazione di una bretella, il cosiddetto Raccordo Y, che unirà la linea RFI alla linea Ferrovie Nord Milano nei pressi della stazione di Busto Arsizio. La seconda fase prevede il triplicamento della tratta Parabiago - Gallarate, per un’estensione di circa 23 km. Sono inoltre programmati interventi sul Piano Regolatore Generale della stazione di Rho, l’istituzione di una nuova fermata a Nerviano, e l’adeguamento della stazione di Parabiago.