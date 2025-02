Punti vendita di vicinato, il 2024 è stato un anno in crescita

Eppure i negozi di vicinato in città sembrano godere di un momento positivo: a confermarlo, nell’ottobre scorso, erano stati i dati di Regione Lombardia che raccontavano come i negozi di vicinato a Legnano nel 2024 fossero in aumento rispetto al 2023, anche rispetto al dato pre-covid. Un dato che, tra le altre cose, ribaltava su base locale il trend complessivo di Regione Lombardia. I numeri sono quelli della rilevazione sul commercio in sede fissa al 30 giugno 2024: a livello regionale nel 2024 erano stati contati 109.787 negozi di vicinato (negozi con superficie di vendita non superiore a 150 metri quadri nei Comuni sotto i 10mila abitanti e a 250 mq nei Comuni con più di 10mila residenti) che a conti fatti significavano 700 in meno rispetto ai 110.487 del 2023. A Legnano le statistiche relative al 2023 parlavano di 763 negozi di vicinato censiti in città e di questi 117 ricadevano nella categoria alimentari e 572 nella non alimentari (a questi vanno poi sommati 74 negozi a merceologia mista): ebbene, nel 2024 i negozi di vicinato avevano toccato invece quota 770, sette unità in più rispetto all’anno precedente. Anche nel periodo pre Covid, al censimento del giugno 2019, il dato era più basso rispetto a quello del 2024: era fissato a 675 esercizi di vicinato.

P.G.