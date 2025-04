Pulizia dei boschi: trovata una pistola

Un ritrovamento insolito ha segnato l’edizione 2025 della tradizionale Giornata Ecologica a Cerro Maggiore. Tra i rifiuti abbandonati nei boschi cerresi, un gruppo di giovani della scuola calcio locale, accompagnati dal proprio allenatore, si è imbattuto in una pistola. L’arma, priva di percussore, è apparsa subito inoffensiva ma ha richiesto comunque l’intervento delle Forze dell’Ordine, che ne hanno accertato l’inutilizzabilità trattandosi di un vecchio modello non funzionante. L’iniziativa, svoltasi domenica, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e associazioni del territorio, impegnati nella pulizia di diverse aree del paese colpite da abbandoni abusivi. Un gesto concreto di cura per l’ambiente, ma anche un’occasione per riflettere sull’inciviltà di chi continua a trasformare spazi verdi e boschi in vere e proprie discariche. La zona dove è stata trovata la pistola fa parte dei boschi della droga.

Ch.S.