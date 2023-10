Protezione civile in campo e i volontari in cattedra

Diffondere la cultura della prevenzione attraverso cui ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno. Questo lo scopo di “Io non rischio, buone pratiche di protezione civile” che in questo fine settimana è approdato nel Milanese, a chiusura della settimana nazionale della Protezione civile. Diverse le iniziative organizzate con la collaborazione dei volontari. Ieri a Parabiago in due differenti postazioni sono stati avvicinati soprattutto i più piccoli spiegando loro il corretto uso dei casco, da utilizzare quando vanno in bicicletta. Quest’oggi un altro gruppo di volontari sarà a Turbigo, in via Riboni, dalle 9.30 alle 13. "L’obiettivo principale è quello di queste giornate è quello di avvicinare ed educare la popolazione ad attuare pratiche di prevenzione, che consentano di mettere in atto, in caso di necessità, le giuste misure protettive - ha commentato la consigliera delegata alla Protezione civile di Città Metropolitana Sara Bettinelli-. La formazione della popolazione diventa uno degli snodi prioritari per la gestione corretta di situazioni di rischio e si rivolge a tutti. Nelle 20 piazze scelte per questo appuntamento sono stati mostrati documenti e materiali". G.Ch.