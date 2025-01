Protezione animali cerca rinforzi: soci e volontari dell’associazione per prendersi cura di cani e gatti

Nuovi soci e nuovi volontari. Li cerca la Protezione animali di Legnano (Pal). Diventare soci Pal significa essere parte attiva della sua quotidianità e poter partecipare alle riunioni, portando così il proprio contributo per migliorare la gestione della struttura di via Don Lorenzo Milani 24. Chiunque può iscriversi, scegliendo fra due opzioni: diventare socio ordinario, con 25 euro, o socio sostenitore, versando 130 euro. L’iscrizione è annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e rinnovabile di anno in anno; il rinnovo (dopo la prima iscrizione) è possibile dal 1° gennaio al 31 marzo. È necessario condividere i valori dello statuto dell’associazione e, tra questi, provvedere alla protezione degli animali e svolgere azioni di sensibilizzazione. Ci si può iscrivere in struttura o sul sito dell’organizzazione.

Chi invece volesse diventare volontario, deve essere dotato di senso di responsabilità, amore per gli animali, costanza, una buona dose di energia positiva e voglia di imparare. I volontari più esperti affiancheranno chi muove i primi passi. È necessario essere maggiorenni per fare attivamente volontariato nella struttura; i minori possono partecipare al passeggio domenicale, ma sempre accompagnati da un adulto. In entrambi i casi è obbligatorio essere assicurati. L’assicurazione è individuale e viene sottoscritta direttamente in Pal, ha una valenza annuale e un costo di 10 euro. Si riceve una tessera con numero progressivo di riconoscimento.

Si può quindi prendere appuntamento per incontrare i responsabili, specificando le proprie disponibilità e i propri interessi: se si preferisce lavorare con i cani o i gatti, nell’aiuto per le pulizie o per i trasporti. Esplicitate le aspettative, si procede all’affiancamento con i volontari senior, per essere seguiti al meglio sulle procedure e i comportamenti adeguati.

Silvia Vignati