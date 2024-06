Promesse dell’atletica. Con Sprint e Jump scende in pista il futuro

Il campo di atletica di via della Pace, dove negli scorsi anni si è lavorato per il rifacimento della copertura della pista, l’illuminazione e la ristrutturazione di spogliatoi e tribune, torna oggi a essere protagonista di una grande giornata di sport con la seconda edizione della "Legnano Sprint and Jump", quinta e ultima tappa inserita nel calendario del Trofeo Cesare Brambilla 2024 riservato alle categorie ragazzi e cadetti. L’evento è stato organizzato congiuntamente dalla Us Legnanese 1913 e dall’Atletica Par e conferma e rafforza la collaborazione tra queste due importanti realtà sportive del territorio.

"La manifestazione rappresenta l’apice del supporto reciproco delle società guidate da Luca Roveda e Umberto Scordamaglia – spiegano gli organizzatori della manifestazione – il cui obiettivo è quello di creare un continuum sportivo che, partendo dai giovanissimi cui rivolge l’attenzione il gruppo canegratese, si estende fino ai master, fiore all’occhiello dell’affermata tradizione legnanese, promuovendo così la passione per l’atletica in tutte le fasce d’età". Tra i risultati degni di nota nell’edizione 2023 della manifestazione, vanno ricordati quello di Daniele Inzoli, alfiere dell’Atletica Riccardi, che aveva concluso gli 80 metri cadetti volando in 8“97 e il 10“54 del compagno di squadra Ruskin Molinari, che aveva invece dominato la prova dei 100 metri. In campo femminile femminile, la pista legnanese di via della Pace aveva invece esaltato le prestazioni di Elisabetta Viandi, portacolori delle Fiamme Oro: sue la medaglia d’argento sui 100 metri (11“96) e quella d’oro nei 200 metri (24“20) davanti a Virginia Troiani/CUS Pro Patria Milano (24“52).

Dopo la nuova inaugurazione dell’impianto di via della Pace ristrutturato, avvenuta nel 2022, e dopo l’ottimo riscontro della prima edizione della manifestazione dello scorso maggio, la sinergia tra Us Legnanese 1913 e Atletica Par punta anche quest’anno a prestazioni di alto livello. Le prove di oggi prevedono un calendario ancora più ricco con ritrovo alle 8.30 e inizio gare alle 9.30 per gli atleti delle categorie Ragazzi e Cadetti – per questi ultimi la manifestazione è valida come quinta prova del Trofeo Cesare Brambilla; ritrovo invece alle 12.30, con prime prove alle 13.30, per gli Assoluti.

Paolo Girotti