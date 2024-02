Prevenzione tumori. Via alla campagna

Partita la campagna per la prevenzione dei tumori, si inizia da Corbetta per arrivare a Busto Garolfo, e poi Arluno, Dairago, Buguggiate e Azzate. I comuni, la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ed associazione Salute Donna uniti per offrire visite di screening oncologiche gratuite. Le visite di prevenzione saranno effettuate negli ambulatori comunali, studi medici locali a o in appositi spazi. Un’occasione da cogliere al volo, se si pensa che in Italia, nel 2023, sono stimate 395mila nuove diagnosi di tumore: 208mila negli uomini e 187mila nelle donne, con un trend in crescita dopo gli anni della pandemia. "Per questo la prevenzione è sempre più importante", sottolinea Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets. "Il primo ambulatorio è stato organizzato con il patrocinio del comune di Corbetta e la Bcc", ricorda Mariella Berra, referente dell’associazione Salute Donna di Magenta.