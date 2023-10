Presunte Irregolarità Edilizie a Cassano Magnago: Casette Mobili Senza Accatastamento La Guardia di Finanza ha scoperto irregolarità edilizie in una struttura ricettiva a Mercallo: 300 unità abitative non accatastate, evasione IMU per 600mila euro. Gli amministratori sostengono di aver sempre rispettato le leggi. Accertamenti in corso.