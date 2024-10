Legnano, presunta violenza sessuale su una prostituta di 42 anni

Legnano (Milano) – Notte di terrore nell'Alto Milanese, dove i carabinieri stanno indagando su un caso di presunta violenza sessuale. Protagonista della vicenda è una prostituta di 42 anni, di origine straniera, che ha denunciato di essere stata stuprata da un cliente. I contorni della vicenda, però, restano ancora avvolti nel mistero.

Tutto sarebbe iniziato nel cuore della notte, quando la donna ha chiamato i soccorsi dalla sua abitazione in un comune del legnanese, affermando di aver subito una violenza sessuale poco prima. In pochi minuti, sul posto sono arrivati i carabinieri e un'ambulanza della Croce Rossa di Legnano, che ha immediatamente trasportato la 42enne alla clinica Mangiagalli di Milano per gli accertamenti del caso e le prime cure mediche.

Tuttavia, la dinamica degli eventi resta ancora incerta. La donna avrebbe incontrato un cliente in un appartamento privato, dove era stata concordata una prestazione sessuale a pagamento. I due avrebbero avuto un rapporto, ma non è ancora chiaro se fosse consenziente o meno. Subito dopo l'incontro, sarebbe scoppiata una lite, probabilmente scatenata dal rifiuto del cliente di pagare quanto pattuito. Tornata a casa, sconvolta, la donna ha deciso di chiamare il 118, denunciando la violenza subita. Ora, gli inquirenti stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto, per capire se si tratti di un'aggressione sessuale o di una disputa sfociata in una drammatica denuncia.