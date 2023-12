Preso pusher con hashish e marijuana

Un ventitreenne arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e un 19enne denunciato in stato di libertà per gli stessi motivi: è questo il risultato di una serie di servizi organizzati dalla Polizia di Stato del Commissariato di Legnano. Il primo episodio risale a lunedì scorso, quando gli agenti hanno individuato il 19enne impegnato a recuperare della marijuana in un’area verde adiacente a un bidone per la raccolta di batterie esauste, nella zona dell’Oltrestazione. La sostanza e il cellulare sono stati quindi sequestrati per ulteriori accertamenti investigativi, mentre il 19enne è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giorno dopo gli agenti dell’Ufficio Controllo del Territorio hanno invece sequestrato nell’abitazione di un 23enne, già noto alle Forze dell’Ordine, circa 200 grammi di hashish, 16,5 grammi di marijuana, 1.380 euro in contanti, un cellulare, bilancini di precisione e coltelli. P.G.