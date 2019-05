Legnano (MILANO), 30 maggio 2019 – I sindacati confermano stato di agitazione e presidio per i lavoratori di Grancasa. “Alla luce di quanto emerso nell'incontro svoltosi In data 27 Maggio 2019 presso il Ministero del Lavoro, abbiamo registrato lo stesso approccio di chiusura dei precedenti incontri in sede sindacale - spiega la segreteria Filcams Cgil Ticino Olona -. Visto il l'atteggiamento di chiusura che non da risposte adeguate nei confronti dei 158 lavoratori impattati dalla procedura di licenziamento e in mancanza di prospettive chiare per le altre lavoratrici e lavoratori, le organizzazioni sindacali insieme alle strutture territoriali e alle RSA RSU, dichiarano il permanere dello stato di agitazione e una giornata di sciopero nazionale per l'intera giornata del primo giugno 2019”.

I sindacati poi aggiungono: “Diffidiamo l'azienda dal praticare atteggiamenti intimidatori volti a dissuadere i lavoratori nell'espressione del proprio disagio, affermando che verranno tutelati nelle sedi competenti”. Dalle 10 di sabato primo giugno 2019 si terrà un presidio presso il punto vendita Grancasa di Nerviano, sul Sempione.