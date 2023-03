Pregiudicati allontanati dallo scalo

Controlli all’aeroporto di Malpensa per contrastare la presenza di persone senza fissa dimora e dedite all’abusivismo e all’accattonaggio molesto: nella giornata di giovedì gli agenti della Polizia di Stato e i carabinieri hanno perlustrato le aree degli autonoleggi e della stazione ferroviaria, i saloni delle partenze e degli arrivi A e B, i parcheggi sotterranei, in stretta comunicazione con la sala operativa della Polaria. Complessivamente sono state controllate ottanta persone, ventisei delle quali soggiornavano presso lo scalo senza averne titolo. A tutti (e in particolare dodici soggetti stranieri e quattordici cittadini italiani, di cui ventuno già noti per fatti illeciti) è stata contestata la sanzione ammnistrativa prevista nel decreto legge sulla sicurezza urbana e sono stati allontanati dallo scalo.

Tra gli identificati uno è stato indagato per il possesso abusivo di oggetti atti ad offendere, mentre un altro è stato deferito all’autorità giudiziaria perché inottemperante al provvedimento del foglio di via obbligatorio. Nel corso dell’attività svolta nel 2022 e nei primi mesi del 2023 sono state complessvamente 128 le persone raggiunte dall’ordine di allontanamento dallo scalo. R.F.