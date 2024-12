Pranzo condiviso e villaggio di Natale. È festa alla Contrada San Bernardino

Contrada San Bernardino invita la sua comunità a una giornata di festa domenica nel Maniero di via Somalia. Si parte con il pranzo di Natale alle 12,30. Nel pomeriggio i più piccoli potranno consegnare le loro letterine a Babbo Natale e ai suoi elfi. Durante l’evento sarà offerta la merenda. I partecipanti sono invitati a omaggiare lo spirito natalizio indossando maglioni, cappelli, cerchietti e accessori a tema per rendere ancora più speciale la giornata. Domani alle 15 il Maniero ospiterà l’evento “Un Tè per Natale“, l’appuntamento dedicato agli anziani organizzato in collaborazione con la parrocchia San Paolo, che si rinnova con un tocco speciale. I partecipanti potranno gustare tè e dolci in un’atmosfera accogliente e partecipare a una tombola ricca di premi. Ch.S.