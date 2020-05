Legnano (Milano), 22 maggio 2020 - Dati dei contagi ricontrollati, per una situazione che torna ad essere in linea con le tendenze confortanti dell’ultima settimana e con un aumento dei casi, negli ultimi due giorni, che si assesta, dopo le ulteriori verifiche effettuate, in 25 unità: va rettificato il dato comunicato ieri e che per un problema di lettura del foglio elettronico aveva restituito un aumento preoccupante, poi rivelatosi ingiustificato, nel complesso dei Comuni del territorio che copre Legnanese, Castanese, Magentino e Abboiatense.

Fortunatamente, verrebbe da dire, perché la situazione ricostruita con il report di oggi pomeriggio di Regione Lombardia restituisce invece un dato di crescita ancora molto limitato dei positivi al coronavirus verificati attraverso il test del tampone, autorizzando a ben sperare per quanto riguarda l’allentamento progressivo delle misure di contenimento anche nel futuro più prossimo. La situazione aggiornata al report odierno racconta di un aumento da 2.837 a 2.862 casi tra la giornata di mercoledì e quella di ieri, venerdì.

Per quanto riguarda i Comuni con il maggior numero di casi sino ad oggi, la situazione è dunque stabile: Legnano passa dai 565 a 569 casi, Abbiategrasso resta ferma ai 309 del giorno precedente così come Magenta (160 casi accertati), mentre Parabiago cresce di una sola unità, passando da 176 a 177 casi accertati. I dati non corretti della statistica di ieri, invece, riguardavano in particolare i Comuni di Sedriano, Arconate e Nerviano che avevano fatto registrare aumenti decisamente fuori scala in queste settimane di attenuazione dei contagi: l’aumento c’è stato, ma è riconducibile a poche unità e quindi non suscita preoccupazione.

Ecco, dunque, i dati relativi ai 40 Comuni del territorio con almeno dieci casi si positività al test del tampone, dati che sono stati corretti rispetto a quelli comunicati precedentemente verificando una seconda volta i numeri: Legnano 569, Abbiategrasso 309, Parabiago 177, Magenta 160, Vittuone 145, Cerro Maggiore 116, Corbetta 101, Bareggio 89, Villa Cortese 80, San Vittore Olona 79, Sedriano 74, Busto Garolfo 73, Nerviano 70, Turbigo 70, Arluno 61, Inveruno 60, Mesero 55, Canegrate 47, Castano Primo 42, Rescaldina 42, Marcallo Con Casone 35, Arconate 37, Cuggiono 33, San Giorgio Su Legnano 31, Ossona 29, Magnago 29, Robecco Sul Naviglio 28, Santo Stefano Ticino 27, Casorezzo 27, Vermezzo Con Zelo 21, Motta Visconti 20, Cisliano 19, Robecchetto Con Induno 18, Dairago 16, Buscate 14, Vanzaghello 14, Ozzero 12, Cassinetta di Lugagnano 11, Albairate 11 e Boffalora Ticino 11.