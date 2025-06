Portò il tricolore nello spazio. Mostra sul satellite San Marco

Fine settimana dedicato allo spazio quello proposto dal Gruppo di Ricerca Storica di Busto Garolfo. Oggi presso la sala civica di via Magenta a partire dalle 16, apertura della mostra dedicata al satellite San Marco che nel 1964 portò l’Italia ad essere il terzo paese al mondo a mandare un satellite in orbita. In contemporanea nel cortile antistante la biblioteca osservazione del sole con un telescopio solare. Tutta dedicata allo spazio la serata con la conferenza sull’Universo curata da Norberto Milani presidente del Circolo Astrofili di Trezzano e successiva osservazione del cielo notturno con i telescopi. Domani a partire dalle 14.30 sempre tempo permettendo osservazione del sole e possibilità di visitare la mostra di modellini Lego a tema astronautico. L’iniziativa promossa dal Gruppo di Ricerca Storica di Busto Garolfo è giunta alla sesta edizione che celebrerà l’orgoglio e la determinazione italiana che nel dopoguerra, ha portato un gruppo di ingegneri con pochissime disponibilità finanziarie, a lanciare il primo satellite nello spazio dopo Russia e Stati Uniti.