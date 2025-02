Polizia locale. Encomio ad Azzinnari

Ha contribuito a una complessa attività di indagine che ha condotto a disarticolare due gruppi di spacciatori che operavano nella zona al confine tra le province di Milano e Varese. È per questo motivo che, all’inizio di questa settimana, il Consiglio comunale di Castano Primo ha reso omaggio con un encomio solenne al vice commissario della Polizia locale, Antonio Azzinnari. "Quale funzionario addetto all’ufficio di Polizia giudiziaria, operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità in materia di spaccio di stupefacenti - questa la motivazione dell’encomio solenne che il il sindaco Roberto Colombo, con il Pm del tribunale di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra, ha consegnato al vice commissario -, con spiccata professionalità e importante lavoro investigativo dirigeva una complessa attività di indagine che consentiva la disarticolazione di due gruppi criminali dediti alla cessione di sostanze stupefacenti nei territori boschivi al confine tra la provincia di Milano e quella di Varese. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, si concludeva con l’esecuzione di cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di altrettanti soggetti".

La consegna dell’encomio è stata anche l’occasione per annunciare l’accordo siglato tra l’amministrazione comunale e la Procura di Busto, che porterà lo stesso vice commissario a lavorare nell’aliquota reati ambientali: "Tale attività si pone nel solco della collaborazione tra le Istituzioni e, per quanto difficile da gestire per un Comune dalle dimensioni come il nostro, porterà beneficio a tutto il territorio - ha concluso il sindaco -. L’Ufficiale Azzinnari continuerà comunque a lavorare presso il nostro Comando e la professionalità che acquisirà sarà comunque anche a nostro vantaggio".P.G.