Polizia locale: arrivano nuove body cam

Il paese punta sulla sicurezza: in arrivo nuove body cam per la Polizia locale. Cerro Maggiore rilancia la sfida sulla sicurezza e lo fa con un progetto ambizioso: dotare il Comando unico di Polizia Locale di nuove body cam per garantire maggiore tutela agli agenti e ai cittadini. Nei giorni scorsi, Palazzo Dell’Acqua ha dato il via libera all’iniziativa Deterrenza, tutela e sicurezza 2025, con cui il comune punta ad aggiudicarsi i fondi messi a disposizione dalla Regione attraverso il bando per l’assegnazione di cofinanziamenti destinati alle dotazioni tecnico-strumentali della Polizia locale. L’obiettivo è chiaro: acquistare otto body cam complete di docking station e licenze, strumenti che rappresentano un autentico baluardo per la sicurezza degli operatori sul campo. Le telecamere non saranno solo un deterrente contro episodi di violenza o aggressione, ma consentiranno di registrare audio e video, fornendo prove inconfutabili su quanto accade durante gli interventi. Un vero e proprio scudo tecnologico a tutela della legalità e della trasparenza. Ma c’è di più. Il sistema consentirà alla centrale operativa di monitorare in tempo reale le immagini trasmesse dagli agenti, permettendo di intervenire tempestivamente in caso di emergenza. Una garanzia di protezione sia per chi indossa la divisa sia per i cittadini, che potranno contare su una maggiore tracciabilità degli eventi e su una documentazione video fedele alla realtà. Le body cam si riveleranno inoltre fondamentali in ambiti cruciali come le ispezioni, le perquisizioni o il rilievo degli incidenti stradali, fornendo prove oggettive che potranno essere utilizzate in sede di giudizio.

Ch.So.