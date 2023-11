Legnano, scambia i poliziotti per malintenzionati e li “carica” con la macchina: poi fugge a tutto gas

Legnano (Milano), 6 novembre 2023 – Scambia i poliziotti per malintenzionati e spaventato si dà alla fuga rischiando pure di travolgere uno degli agenti: è finita con il ritiro della patente la serata di un legnanese che, presumibilmente, stava provando ad acquistare una dose personale di hascisc da uno spacciatore nel rione Oltrestazione.

Gli agenti in borghese del commissariato di via Gilardelli, impegnati in un servizio di controllo in una delle zone della città attualmente sotto la lente d’ingrandimento, hanno notato infatti un cittadino nord africano di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine, salire su un’autovettura ferma nei pressi dell’incrocio tra via Rossini e via Palermo, nel rione Oltrestazione.

Orario, modalità di contatto ed esperienza degli agenti in situazioni come questa, hanno suggerito la necessità di un controllo: quando gli agenti si sono presentati nei pressi della macchina dichiarandosi poliziotti l’uomo alla guida dell’autovettura, un 35enne della zona, preso dal panico, ha però ingranato la prima dandosi alla fuga e “caricando” per qualche metro sul cofano dell’auto uno degli agenti.

A quel punto è iniziato anche l’inseguimento e all’incrocio tra via San Michele del Carso e via XX Settembre gli agenti hanno individuato di nuovo la vettura anticipandone gli spostamenti: il cittadino nordafricano è sceso dunque dall’auto per darsi alla fuga a piedi, ma uno dei due agenti lo ha subito bloccato mentre il collega proseguiva l’inseguimento dell’auto in fuga. In via Alberto da Giussano, infine, la fuga si è conclusa anche per la presenza di altre auto che hanno intralciato la corsa. In quel momento, fermato il fuggitivo, gli agenti si sono sentiti raccontare che l’uomo pochi minuti prima non aveva creduto di trovarsi di fronte agli agenti, ma a potenziali malintenzionati e aveva deciso di fuggire: sulla sua autovettura è stata trovata anche una minima dose di hascisc, probabilmente abbandonata sull’auto del cittadino nordafricano prima del tentativo di fuga. Gli agenti hanno dunque provveduto alla sospensione della patente del 35enne per 30 giorni (in valutazione una sanzione più consistente) e denunciato il 23enne, irregolare sul territorio.