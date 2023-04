Pochi attivisti Flop dell’evento anti-discarica

Diserzione di massa alla manifestazione contro la discarica, organizzata per ieri pomeriggio dal gruppo dei Verdi del Ticino.

Una decina di persone ha preso parte all’iniziativa promossa dall’associazione ambientalista come primo atto di protesta ufficiale dopo la bocciatura, da parte del Tar, dei ricorsi presentati dalle amministrazioni locali e dai comitati per fermare i lavori di ripristino ambientale delle Cave di Casorezzo al confine con Busto Garolfo. Nonostante l’invito sia stato inviato a comitati e amministratori locali, asseriscono gli organizzatori, nessuno si è fatto vivo in forma ufficiale decretando quindi il clamoroso flop dell’iniziativa. Anche il comitato antidiscarica non ha partecipato al corteo partito dalla piazza principale di Casorezzo.

Gilberto Rossi, organizzatore a nome dei Verdi del Ticino di tutta la manifestazione, ammette il fallimento dell’iniziativa e incassa il colpo con amarezza: "Avrei sperato in un risultato molto più ampio, invece quasi nessuno ha preso parte a questa manifesta-zione così importante soprattutto dopo la sentenza del Tar".

Lo scarso interesse nei confronti del problema Cave di Casorezzo ha ricevuto oggi ancora una volta una chiara dimostrazione arrivata con i numeri di una manifestazione che avrebbe addirittura previsto un flashmob di massa alle 16.30 per esprimere il proprio dissenso. Saranno ora tutte da chiarire le ragioni di questa scelta che ha mantenuto a debita distanza dal presidio di via Casorezzo tutte o quasi le realtà che da oltre un ventennio si stanno battendo per contrastare il progetto della Solter.

I promotori sono tornati a casa sconfortati, nella speranza di trovare più consensi in altre future occasioni.

Paolo Mattelli