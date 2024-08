Poche regole. Così i ladri restano spiazzati

C’è chi aggiorna continuamente lo stato di Whatsapp con immagini e video di mari, monti, tramonti, piatti succulenti e piedi annegati nella sabbia. Chi fa più o meno lo stesso in Instagram. Le vacanze raccontate via social possono divertire la cerchia di amici, annoiare chi è rimasto a casa e allo stesso tempo fornire utili indicazioni ai ladri d’appartamento su movimenti, località, soggiorni, rientri e altro ancora. A chi è in vacanza, o si accinge a mettersi in viaggio, la Regione Lombardia ricorda alcune indicazioni per evitare intrusioni sgradite nelle nostre case. "Ecco 5 regole basilari – spiega l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa – condivise insieme a Leonardo Caruso, presidente Anaci di Milano (Associazione nazionale condomini italiani), per cercare di contrastare i furti in casa nei mesi estivi".

Vediamole: evitare di pubblicare notizie troppo puntuali di spostamenti sui social media; cercare di non fare accumulare la posta nella cassetta delle lettere e non fare arrotolare lo zerbino davanti alla porta di casa dagli addetti alle pulizie; chiudere sempre i cancelli di accesso alla strada; lasciare accesa la luce, la radio o il televisore in caso di spostamenti brevi; nel dubbio, chiamare sempre le Forze dell’ordine. L’assessore La Russa invita inoltre a chiedere collaborazione ai vicini. "È sempre bene avvisare – sottolinea l’assessore – i vicini di casa, chiedendo loro di dare importanza a eventuali rumori o movimenti insoliti. I semplici ma efficaci comportamenti elencati possono realmente fare la differenza". Anche la Polizia di Stato fornisce indicazioni su come risparmiarsi la visita dei ladri. Tra queste l’invito a non lasciare mai le chiavi di casa in auto, né apporre etichette sulle chiavi con indirizzo o il nome.

Silvia Vignati