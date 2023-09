Piscina di viale Gorizia. Torna anche il nuoto libero in attesa del lifting totale

La piscina comunale di viale Gorizia apre, finalmente, anche al nuoto libero. Dopo che nelle ultime settimane gli utenti dell’impianto Villa, già messi alla prova in questi anni da inconvenienti di ogni tipo, avevano manifestato il loro disappunto per la mancata comunicazione degli orari di apertura dell’impianto al nuoto libero, nella giornata di ieri è finalmente arrivata l’indicazione dell’amministrazione comunale che annuncia per il 2 ottobre il via ufficiale e la definizione degli orari. L’impianto legnanese - a "scarto ridotto" in attesa dei lavori di rifacimento totale e dunque con la sola vasca da 50 metri attiva - aveva riaperto i battenti lo scorso 18 settembre solo per l’attività delle società sportive e le scuole: mancava all’appello, come anticipato, la riapertura al nuoto libero che costituisce a tutti gli effetti un momento indispensabile nella gestione di una piscina comunale nei confronti della necessità degli utenti. Le fasce orarie dedicate al nuoto libero, dunque, saranno queste: lunedì dalle 8,00 alle 17,30 - martedì dalle 8,00 alle 20,30 (tra le 17.30 e le 20.30 una sola corsia disponibile) - mercoledì dalle 8,00 alle 19,00 - giovedì dalle 8,00 alle 20,30 - venerdì dalle 8,00 alle 17,30 - sabato dalle 8,00 alle 18,00 - domenica dalle 9,00 alle 13,00. invariate le tariffe: per il nuoto libero sono: 6,5 euro (ingresso intero); 5 euro per i minorenni e gli over 60; 3,50 euro per utenti con disabilità certificata; 2 per utenti con disabilità certificata minorenni e over 60. La chicca: nei primi giorni di apertura bisognerà presentarsi contanti alla mano: in attesa della linea internet non si potrà pagare con carta di credito o bancomat.