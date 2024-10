Stop alle piene dell’Olona: chiusa la vecchia roggia, al suo posto un nuovo argine

San Vittore Olona (Milano) – Proseguono a ritmo sostenuto i lavori per la realizzazione delle vasche di laminazione destinate al contenimento delle piene del fiume Olona, tra San Vittore e Parabiago, sul lato nord rispetto al quartiere Cascinette di Canegrate.

Nei giorni scorsi, in corrispondenza della bocca di presa in costruzione, è stata chiusa la vecchia roggia che formava un piccolo isolotto. Al suo posto, è stato eretto un grosso argine che sostituisce il vecchio ponticello. Fino a poche settimane fa, la roggia era ancora in funzione e ha svolto un ruolo cruciale nel convogliare le acque di piena negli invasi antialluvionali per ben cinque volte. Pur non essendo ancora completati, questi invasi hanno già dimostrato la loro efficacia.

La chiusura della roggia era stata richiesta dal Comune di Canegrate per ragioni di sicurezza. A causa dei lavori in corso, il tratto della pista ciclabile Olona Greenway, compreso tra la Foppa di San Vittore Olona e l’isolino del fiume Olona a Parabiago, rimarrà chiuso fino alla fine di novembre.

I lavori continuano anche presso la bocca di rilascio, vicino a via Resegone a Parabiago, dove sono in fase di completamento le aree golenali. La conclusione dell’opera è prevista entro pochi mesi.

I lavori sono iniziati all’inizio del 2022 sulla sponda nord del fiume Olona, in un’area di circa 25 ettari tra la fattoria Lattuada, nel territorio di San Vittore Olona, e l’isolino di Parabiago. Questa infrastruttura sarà in grado di contenere oltre 900mila metri cubi d’acqua durante le piene, garantendo la sicurezza dei territori a valle. La realizzazione delle opere di laminazione delle piene del fiume Olona nei Comuni di Canegrate, Parabiago e San Vittore Olona s’inquadra nel sistema di opere per la messa in sicurezza del territorio situato nel tratto di pianura dell’Olona, fino alla città di Milano, come previste dall’Autorità di Bacino del Fiume Po.