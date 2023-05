Piante e massi sulle strade, traffico in tilt a Malpensa e sull’A8

La forte perturbazione che si è abbattuta sul Varesotto nel pomeriggio di ieri ha portato non pochi disagi. A Varese intorno alle 17 all’altezza di viale Borri alcuni massi si sono staccati da un versante sovrastante la sp233 e sono caduti sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Varese con un’autopompa, insieme alla Polizia locale che si è occupata di gestire il traffico veicolare che è stato ridotto con un senso unico alternato. Gli operatori hanno anche effettuato verifiche sul versante interessato. Per fortuna non sono stati coinvolti veicoli: al momento del distacco del materiale, tra cui un grosso masso, non transitavano auto. Disagi anche nel resto della provincia, con la grandine che si è abbattuta anche su un tratto della Milano-Laghi. Rallentamenti lungo la superstrada della Malpensa, mentre nell’area tra Gallarate e Cardano alcuni sottopassi sono stati chiusi per allagamento. Vigili del fuoco al lavoro anche per diversi interventi di taglio piante.