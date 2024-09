Piano urbano del traffico al via. Tre assemblee per i cittadini

Si riparte dal Piano generale del traffico urbano e dalle novità che introdurrà in città: l’attività collegata al lavoro dell’Amministrazione comunale legnanese, infatti, riparte dopo la pausa estiva con tre giornate dedicate all’importante documento e si comincerà martedì prossimo, 10 settembre, nel quartiere Centro. Ad anticipare gli incontri era stato l’assessore alla Mobilità Marco Bianchi all’indomani della pubblicazione del documento lo scorso agosto: in questi appuntamenti l’amministrazione comunale, coadiuvata dai tecnici del Centro Studi PIM, illustrerà la filosofia che ha ispirato l’aggiornamento del PGTU soffermandosi sulle novità previste a livello di mobilità e di sosta quartiere per quartiere.

La presentazione, nelle intenzioni dell’amministrazione, è finalizzata a stimolare la partecipazione della cittadinanza, che in concreto potrà presentare osservazioni alla proposta di Piano sino al 30 settembre scrivendo all’indirizzo email: info.polizialocale@comune.legnano.mi.it .

Il calendario degli incontri, cui interverranno l’assessore alla Mobilità Marco Bianchi e Mauro Barzizza, capoprogetto dell’aggiornamento del PGTU del Centro PIM, è stato così strutturato: il 10 settembre alle 20.45 a Palazzo Leone da Perego in via Gilardelli; l’11 settembre, alle 20.45, nella nuova sede della Croce Rossa Italiana in via Ragazzi del 99; il 12 settembre, infine, alle 20.45 all’auditorium Rita Levi Montalcini di via Parma. Il Piano si è già meritato le critiche del consigliere del Movimento dei Cittadini, Franco Brumana. "Il nuovo Piano del Traffico risponde a una visione miope e tutt’altro che lungimirante", è stato infatti il giudizio tutt’altro che lusinghiero espresso dal consigliere legnanese a proposito del documento. P.G.