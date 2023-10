Petizione per la Manifattura: "Va preservata così com’è"

di Paolo Girotti

LEGNANO

Al momento sono oltre 600, per la precisione 612: sono i cittadini che hanno deciso di firmare un appello, aderire al comitato creato per questo scopo e fare pressione sull’Amministrazione comunale così da provare a cambiare il futuro della ex Manifattura di Legnano disegnato nel nuovo Pgt ancora in divenire. A muovere le acque, tanto per cambiare, il consigliere comunale del Movimento dei Cittadini, Franco Brumana, che dopo aver espresso le sue perplessità in occasione di commissioni consigliari e Consigli comunali ha deciso di prendere la strada già altre volte percorsa: aggregare un comitato di cittadini per assediare metaforicamente Palazzo Malinverni e provare a cambiare le carte in tavola.

Il comitato e la raccolta firme – con la comunicazione del risultato raggiunto in pochi giorni – sono stati presentati ieri dallo stesso Brumana e da un primo gruppo di sostenitori. Quali sono gli aspetti che riguardano il futuro della ex Manifattura che non piacciono al gruppo? In primis il fatto che nella previsione emersa in occasione della presentazione della Vas, due edifici storici all’interno del contesto della ex Manifattura, che la Soprintendenza non aveva comunque deciso di tutelare direttamente, possano essere abbattuti per lasciare spazio a un’area verde e a una piazza.

Poi, per quanto concerne invece la ricostruzione, il fatto che gli oltre novemila metri quadrati concessi come riedificazione potenziale al proprietario dell’area siano fin troppi perché, area di possibile ricostruzione alla mano, comporterebbero se sfruttati interamente la realizzazione di un grattacielo di 12 piani e più. "Non siamo contro la verticalità – ha detto Brumana – ma in questa zona non avrebbe alcun senso". All’ombra dello storico grattacielo di Legnano, dunque, non ci sarebbe spazio per una seconda realizzazione "in verticale". Per i due edifici storici, ma non tutelati dalla Soprintendenza, che potrebbero andare verso la demolizione Brumana, invece, non transige: "La ex Manifattura va interpretata come un unicum dal punto di vista storico architettonico e non c’è alcune necessità di avere in quella parte della città una piazza a un inutile striscia di verde. I due edifici vanno preservati". Tutto questo accade quando ancora c’è solo la previsione integrata nella Vas e non esiste ancora alcun progetto presentato dalla proprietà: come dire che siamo solo alle prime puntate.