Pestaggio fuori dal locale. Discoteca chiusa 15 giorni

Quindici giorni di chiusura del locale dopo il pestaggio che, qualche settimana fa, aveva coinvolto gli addetti alla sicurezza della discoteca: gli agenti del Commissariato di Polizia di Legnano hanno notificato ai responsabili della discoteca Secret Room di via Bellingera un provvedimento di sospensione per 15 giorni della licenza, deciso dal Questore di Milano. A ottobre gli agenti erano intervenuti nei pressi della discoteca per un’aggressione ai danni di un avventore, poi attribuita al personale addetto alla sicurezza dell’attività. La vittima - dimesso dall’ospedale con prognosi di dieci giorni per le ferite al volto - aveva riferito di essere stato allontanato dal locale dai due vigilanti dopo aver avuto una discussione con alcune ragazze, per poi essere aggredito dagli stessi, entrambi con precedenti di polizia specifici.